Vandali nel parco: identificati 5 ragazzini

Il Parco della Pace ancora nel mirino dei vandali, dopo la porta del bagno e il pannello dell’allerta meteo, distrutta una panchina nello sgambatoio a pochi passi dal parco. Le telecamere di videosorveglianza, installate dall’Amministrazione, hanno consentito di identificare cinque giovani, tutti minorenni e frequentatori del parco, che la notte tra il 4 e il 5 settembre hanno danneggiato il pannello colpendolo con un palo della segnaletica, probabilmente lo stesso che è stato divelto nel perimetro del parco.

Non paghi, hanno cercato anche di rubare una bicicletta e di danneggiare gli occhi elettronici appena installati. I filmati sono stati acquisiti dalla polizia che li ha subito identificati.

Telecamere che dovevano fungere da deterrente, soprattutto dopo che la porta del bagno pubblico del parco era stata danneggiata subito dopo essere stata sostituita. L’Amministrazione ha iniziato ad installare il sistema di videosorveglianza che man mano ricoprirà tutta la città.

Gli atti vandalici ai danni del parco della Pace si aggiungono ai rifiuti abbandonati a fianco al cassonetto della raccolta di indumenti usati, dove fino a prima dell’installazione delle telecamere veniva lasciato di tutto, dai materassi agli elettrodomestici, passando per sacchi di rifiuti di ogni tipo fino a carcasse di animali com’era avvenuto in passato.

Diverse anche le segnalazioni di proprietari di Fiat 500 che, dopo aver lasciato in sosta l’auto nei pressi del parco della Pace, l’hanno ritrovata senza la parte inferiore degli specchiatti. Oggetto di proteste social e segnalazioni alle forze dell’ordine sono gli schimazzi e il rombo continuo di scooter e motociclette ai giardini di Lorrach, ritrovo di tanti adolescenti.

"Di giorno e nel week-end anche fino a tarda serata, le urla e il rombo dei motorini sono diventati insostenibili" il commento di una residente. Giochi danneggiati più volte anche ai giardini di Anna Frank, ritrovo di tanti studenti del Campus e per questo attenzionato dalle forze dell’ordine e spesso oggetto di controlli antidroga che in alcuni casi hanno dato esito positivo. Atti vandalici che durante la stagione estiva hanno interessato anche i bagni del lungomare di Ponente, dove venivano rubati addirittura i porta saponi del valore di pochi euro. Rubati in passato anche i rubinetti sostituiti in alcuni bagni pubblici a levante.