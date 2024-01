Vandali, rotto un vetro della "Casa del Mare"

Vandali in azione al porto. Rotto un vetro della ‘Casa da Mare’. La struttura sulla banchina di Pontente adibita ad ospitare iniziative legate al pescato locale, è stata presa di mira da ignoti che hanno rotto un vetro.

Non si è esclude che l’intento sia stato quello di voler entrare senza risultato. Il vetro antisfondamento ne mostra la prova. Le telecamere di video sorveglianza presenti, potrebbero aiutare a risalire al responsabile. Ma non si esclude che il danno possa essere stato causato da un petardo lanciato durante i festeggiamenti per il Capodanno. Un fatto che sottolinea l’importanza legata all’aumento degli occhi elettronici in città. Sono centinaia le nuove telecamere che saranno installate a breve, per alcune zone l’installazione è già partita.

Un modo per garantire più sicurezza in aree che, nei mesi invernali sono poco frequentante. Occhi elettronici che garantiranno la sicurezza a 360 grandi: sorvegliato speciale sarà anche il fiume Misa. Le telecamere saranno posizionate in alcuni punti allo scopo di monitorarne il livello.

A garantire la sicurezza continueranno anche ad essere i controlli sul territorio messi in atto dalle forze dell’ordine.