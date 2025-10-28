Vandalismi, don Paolo: "Indegni di Tommy"

I muri imbrattati con spray nero in centro in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nell’incidente stradale a San Biagio dieci giorni fa, hanno lasciato una scia di indignazione. E non sono i soli atti vandalici a sconvolgere la città.

Don Paolo Volpe, insegnante di religione al ’Corridoni Campana’, scuola che frequentava il ragazzino, commenta amareggiato: "La conferma palese che i giovani non sanno gestire le emozioni, usare la logica e pensare alle conseguenze delle loro azioni. Non è questo il modo corretto di dimostrare affetto a una persona o di esprimere un disagio o un dolore. Mi spiace ma state buttando con un niente tutto il bene condiviso e costruito intorno a Tommy il quale, di sicuro, tutto avrebbe pensato meno che i suoi amici o conoscenti si trasformassero in vandali. Questo è puro vandalismo, e ha la stessa gravità di chi muove insulti gratuiti, sui quali puntate il dito quasi foste i ’giustizieri della notte’".

La pulizia dei muri peserà sulle tasche dei privati: Astea si occuperà infatti solo dei graffiti lasciati a Fonte Magna.

Interviene anche Michela Staffolani, capogruppo in consiglio di FdI: "Le prime scritte apparse già la settimana scorsa, una residente minacciata, a un altro è stata sfondata la porta. I residenti della zona richiedono maggior controllo e l’installazione di una telecamera. Non ascoltano neanche le rimostranze dei cittadini, o fanno finta di non sapere". Si pronuncia contro vandalismi anche Progetto civico Osimo 2030 –. Negli ultimi anni Osimo sta purtroppo assistendo a un preoccupante aumento di episodi di vandalismo che colpiscono non solo il centro ma anche le frazioni. Chiediamo all’amministrazione di potenziare la videosorveglianza, maggiore presenza della Polizia locale nelle ore serali e nei fine settimana, coinvolgimento delle associazioni giovanili e dei comitati di quartiere e attivazione di un canale diretto di segnalazione". Non è terminata la lunga serie di atti vandalici che da settimane attanagliano la frazione di Passatempo. "L’altra notte un gruppo di teppisti ha divelto una traversa in legno della staccionata dei giardin,lanciandola poi contro l’abitazione lì vicino – denuncia il presidente del Consiglio di quartiere Rolando Le Moglie –, dove un anziano è rimasto impaurito". L’altra sera, in via Aldo Moro, i vandali hanno ripetutamente danneggiato diverse auto in sosta.

Silvia Santini