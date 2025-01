Vandalismi e svastica. Proteste ad Agugliano

Agugliano deve fare i conti con un altro atto vandalico. "Pochi mesi fa, dopo l’ennesimo atto vandalico, avevamo riacquistato le porte da calcio ed altra attrezzatura per permettere ai nostri ragazzi di avere un luogo di ritrovo in cui praticare liberamente sport. Oggi ci ritroviamo nuovamente questo luogo vandalizzato e addirittura svastiche all’ingresso – dicono dal gruppo di maggioranza – Abbiamo già dato disposizione di raccogliere le immagini delle telecamere per trovare e punire i colpevoli ma non escludiamo altri provvedimenti. Una vergogna". Vandali mesi fa, dopo i campetti e i bagni pubblici, erano entrati all’interno del cantiere per la realizzazione della nuova ala del cimitero: erano stati spaccati dei mattoni, lanciati contro il lucernario, ed era stata danneggiata in più punti la guaina presente. Indagano i carabinieri.