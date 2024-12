Vandalismo al sito archeologico della Corte di Appello: 23enne ottiene la messa alla prova

La notte tra amici era finita nel peggiore dei modi. Un gruppetto di ragazzi, tra minorenni e maggiorenni, avevano spaccato la vetrata blindata di un sito archeologico al piano terra della Corte di Appello e poi si erano divertiti ad incendiare la spazzatura collocata fuori dall’edificio. Infine uno di loro aveva anche orinato sopra i sacchetti dell’immondizia che andavano a fuoco.

La notte brava risale al 24 marzo del 2022, in pieno centro cittadino. Le indagini della polizia, la squadra mobile aveva operato, avevano permesso di risalire ad almeno tre dei responsabili di quella serata: un 23enne residente a Jesi e due minorenni che gli avrebbero dato manforte. Tutti sono stati denunciati per danneggiamento aggravato e danneggiamento a seguito di incendio in concorso. Solo il maggiorenne è stato denunciato anche per atti contrari alla pubblica decenza.

Il 23enne è finito a processo davanti alla giudice Francesca Pizii (i minori sono stati trattati dal tribunale dei Minorenni) dove ieri, attraverso il suo avvocato Paolo Mengoni, ha presentato e ottenuto la messa alla prova. Per un anno e due mesi farà volontariato alla Caritas. Lavori socialmente utili che gli permetteranno così di estinguere i reati di cui è accusato senza affrontare il processo. La messa alla prova dovrà essere portata a termine o il giovane tornerà in tribunale.

A sporgere denuncia contro i danneggiamenti era stato il presidente della Corte di Appello. Quella notte il 23enne aveva preso i pali parapedonali in ghisa in piazza Roma e poi li aveva portati fino a via Zappata, dove si trova la vetrata blindata a protezione del sito archeologico, la domus romana, al piano interrato della Corte di Appello. In concorso con i minorenni erano stati scagliati contro il vetro danneggiandolo. Il gruppetto aveva poi appiccato le fiamme ai cassonetti. Grazie alle telecamere di videosorveglianza del palazzo, e a quelle limitrofe, la polizia era risalita ai responsabili.