Vandalo in centro: incastrato dalle telecamere

La preparazione e l’intuito della Polizia locale, da un lato, l’importanza delle telecamere della videosorveglianza, dall’altro. È stato individuato l’uomo che, lo scorso 4 giugno, aveva preso di mira le fioriere esterne di un locale del centro città, non troppo distante dalla zona della stazione ferroviaria. Si tratta di un 53enne di origine marocchina, residente a Falconara, che aveva rotto e rovesciato alcuni vasi. Sono stati gli agenti della Locale falconarese ad intercettarlo, avvalendosi del prezioso contributo della tecnologia a loro disposizione. Da quanto ricostruito, in precedenza l’uomo avrebbe avuto una discussione con un conoscente (che nulla ha a che fare con il locale in questione, che peraltro era chiuso quel giorno come descritto sul Carlino allora) ed avrebbe pertanto sfogato la sua rabbia contro gli allestimenti che delimitano il dehors, semplicemente perché si trovavano a tiro.

Dunque gli operatori sono riusciti ad identificare l’uomo, che era già stato identificato in passato per i controlli di routine. Fondamentale, quindi, la presenza costante sul territorio del personale del Comando di Palazzo Bianchi, cui il sindaco Stefania Signorini rivolge un plauso: "Rivolgo i miei complimenti alla Polizia locale di Falconara per l’identificazione dell’autore del danneggiamento – sostiene il primo cittadino in una nota –. Il merito non è solo di un’indagine accurata, ma di una costante presenza sul territorio e di strumenti di sicurezza efficaci. Un ringraziamento particolare va ai nostri agenti, capaci di riconoscere l’uomo non solo grazie alle immagini della videosorveglianza, ma perché lo avevano già identificato in occasione dei numerosi controlli svolti nel corso del tempo. Questo dimostra quanto il presidio quotidiano, unito a una rete di telecamere capillare, rappresenti una risorsa fondamentale per prevenire, monitorare e risolvere episodi criminosi. La videosorveglianza, con telecamere di ultima generazione, si conferma uno strumento strategico per rafforzare la sicurezza urbana, ma è la presenza diretta e qualificata degli agenti sul nostro territorio, con il loro lavoro di prossimità e la conoscenza dei soggetti, che fa realmente la differenza. Mi congratulo quindi con il Comando della Polizia locale e tutti gli agenti per la professionalità dimostrata. Grazie al loro impegno, Falconara può contare su un presidio costante, a tutela dei cittadini e delle attività".

Al presidio della città, come visto, si associa la presenza delle telecamere nei luoghi più frequentati della città, collegate alla Centrale operativa, che hanno già permesso agli agenti guidati dal comandante Luciano Loccioni di portare a compimento importanti e differenti operazioni.

Giacomo Giampieri