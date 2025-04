Vanity Fair in omaggio martedì con il Carlino

Prosegue il progetto di collaborazione tra il nostro giornale e il settimanale Vanity Fair, che i nostri lettori riceveranno in omaggio martedì 15 aprile con l’acquisto del quotidiano.

La protagonista del nuovo numero è Bianca Balti. Tra chiamate improvvise, il Festival di Sanremo e il Party degli Oscar, la top model si è lasciata andare in una lunga conversazione con il direttore di Vanity Fair Simone Marchetti: "Ho scoperto - rivela - che ciò che mi rende felice è superare me stessa. Non conta più se riesco o meno in una cosa. Se non mi riesce, amen, devi imparare a lasciarla andare e passare alla successiva. L’importante non è quello che non funziona. L’importante è continuare ad andare".

Sulla malattia: "Mettersi in sicurezza e prevenire è un tema di cui voglio essere portavoce. Ma non voglio sentirmi dentro la colpa per non aver tolto subito le ovaie. È minuscolo. Non puoi lasciare una donna sola nelle sue paure. E giudicarla pensando sia una decisione facile da prendere. Fa paura. Ti cambia il corpo. Ti fa andare in menopausa precoce. C’è una complessità che non va sminuita. O chi scoprirà questa mutazione genetica si troverà sola e non in grado di scegliere. Sai chi mi ha aiutato davvero? Una dottoressa che mi ha visitato e mi ha detto: ‘Come sei coraggiosa ‘ . Mi sono sentita vista. E capitale. Solo quello mi ha aiutato a scegliere".