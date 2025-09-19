Vannacci nelle Marche: "La Lega alle elezioni?. Puntiamo al 90 per cento"

Il generale Roberto Vannacci arriva alla Mole Vanvitelliana nel pomeriggio – dopo una giornata nelle Marche – e, prima del comizio in presenza dei vertici marchigiani della Lega e dei candidati consiglieri alle Regionali nella Circoscrizione di Ancona, non dimentica foto e autografi. Sorridente, l’eurodeputato e vicesegretario del Carroccio, ad espressa domanda sul risultato della Lega che si attende nella tornata del 28 e del 29 settembre, dice: "Il 90 per cento. Ci proponiamo obiettivi ambiziosi". Rispolvera i temi della Lega, che "vuole un’Italia e delle Marche dove ci siano maggiore benessere, ricchezza, sviluppo, maggiori infrastrutture. Soprattutto maggiore sicurezza. Perché questa Italia, che soffre una politica europea a trazione socialdemocratica, purtroppo si è ridotta ad essere una nazione dove abbiamo paura a mandare i nostri figli per le strade, abbiamo paura a frequentare stazioni, piazze e giardini. Non si può vivere così. Purtroppo la sicurezza è connessa anche con l’immigrazione clandestina, dobbiamo risolvere questo problema. Che è la funzione delle funzioni sociali. Senza sicurezza non ci sono scuola, ricerca, sanità, ospedali, commercio e infrastrutture". Poi, sul palco, l’intervento. Prima, invece, tappe nel Maceratese e a Jesi. Quindi Agugliano, nell’allevamento di cani pastore tedesco ‘Decima Mas’. Il nome dell’azienda, si apprenderà, deriva dal fatto che il nonno del proprietario faceva parte dell’unità militare nata sotto il fascismo. "I giovani non conoscono i nomi degli eroi gloriosi che hanno fatto parte di questa unità – spiega Vannacci, a proposito della Decima Mas –. In compenso sanno chi è Greta Thunberg, che non si può paragonare a eroismo e spirito di sacrificio. Thunberg m’hanno detto che è scappata, manco quello riesce a fare. Dopo essere una falsa paladina del cambiamento climatico, ora ha provato a fare quella della Palestina, ma non le è riuscito anche quello. Il motivo è il mondo a contrario, che stiamo cercando di raddrizzare". Inoltre, pur tenendosi "generico perché non conosco l’episodio", risponde all’Ansa ad una domanda sull’uccisione di un pitbull ad Ancona, da parte di un agente di polizia, durante un controllo antidroga: "L’uccisione di un cane non va mai bene, a meno che non sia un pericolo per qualcun altro". Aggiunge, "se diventa un pericolo, a estremi rischi anche estremi rimedi". Chiude: "Gli animali vanno rispettati, ma vanno trattati da animali poiché trovano la loro giustificazione nel regno animale che li caratterizza. Sono contrario all’antropizzazione degli animali, che vanno amati e rispettati, ma restano diversi rispetto agli umani".