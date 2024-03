Vanno a comprare la droga: coppia nei guai

È finita nei guai una coppia di senigalliesi che si era recata a Pesaro per acquistare droga. I due sono stati denunciati nell’ambito dei servizi di contrasto all’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti, personale del Settore Anticrimine del Commissariato di Senigallia, diretto dal Vice Questore Dottoressa Mabj Bosco. Si tratta di due persone che erano già oggetto di osservazione da parte degli investigatori, nell’ambito delle attività per arginare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Già da tempo in città sono diversi i luoghi attenzionati dalle forze dell’ordine, tra questi ci sono quelli frequentati abitualmente da pusher e tossicodipendenti. Controlli che, con l’arrivo della stagione estiva, ma anche in prossimità del week-end vengono intensificati e si ampliano anche ad altri luoghi.

La coppia è stata notata mentre saliva in un’auto, condotta da una terza persona risultata estranea ai fatti, diretta a Pesaro. I tre, seguiti sino a Pesaro, si sono fermati nei pressi della stazione ferroviaria dove la coppia, scesa dall’auto, si è diretta all’interno del Parco Miralfiore, noto come luogo di spaccio di sostanze stupefacenti. Lì hanno contattato alcune persone e si sono diretti nella fitta vegetazione prima di tornare in auto. I tre sono tornati in città e al loro arrivo sono stati sottoposti a controllo da parte degli agenti: da una perquisizione personale i poliziotti hanno rinvenuto 5 grammi di eroina.

La perquisizione, estesa all’abitazione in uso alla coppia, ha consentito di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente del tipo hashish e sostanze da taglio oltre tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi di droga.

Al termine degli accertamenti la sostanza stupefacente, unitamente alle sostanze da taglio ed il materiale per il confezionamento delle dosi, veniva sequestrata e la coppia indagata in stato di libertà con comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona. Quella nei confronti dello spaccio è una lotta interforze: lo scorso 13 febbraio la Guardia di Finanza aveva sequestrato piante di canapa già pronte per essere smerciate, per un totale di oltre 14 chili di sostanza stupefacente. Infiorescenze già essiccate e pronte per lo smercio per un peso complessivo di 14.356 chili. Da sempre, è soprattutto nei mesi estivi, la spiaggia di velluto è un luogo di transito per la droga, ma anche di smercio soprattutto durante la Movida quando numerosi giovani arrivano in città per trascorrere la serata nei numerosi locali presenti.