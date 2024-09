Vanno alle feste: trovano le abitazioni svaligiate

Gli inquilini vanno alla notte Celeste a Moie e alla festa in campagna a Tassanare di Rosora e i ladri fanno festa nelle loro abitazioni asportando in un caso 1.500 euro nell’altro 1.000 in gioielli e monili d’oro. E’ accaduto sabato notte in via Martiri della Resistenza dove alcuni condomini avrebbero sentito le voci di persone straniere. Sul posto i carabinieri che hanno perlustrato la zona per cercare i malviventi. Oltre ai due furti messi a segno in via Martiri della Libertà ce ne sarebbe almeno un altro non denunciato nella vicina via Cavour. Analogo il modus operandi con le finestre lasciate aperte a vasistas e forzate dai malviventi probabilmente con una spranga. Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro, specie le camere da letto, asportando oro e gioielli del valore di 2,500 euro ma soprattutto affettivo. Nel tardo pomeriggio di martedì i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi hanno sorpreso un 32enne gravato da precedenti nei cui confronti era stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel a Jesi. Lo stesso è stato denunciato a piede libero per la violazione delle prescrizioni impostegli.