Vanvitelli, altra gigantografia "Dopo il porto, anche la Mole"

Prima a stupire era stata la gigantografia posta a lato dell’Arco clementino, al porto antico. Ora a colpire l’immaginazione è la stessa opera collocata sulle mura della Mole Vanvitelliana, precisamente sul tratto che si trova immediatamente a destra entrando dall’ingresso sotto Porta Pia. Chiariamolo a scanso di equivoci: si tratta di fotomontaggi, o rendering, come si suol dire oggi. Per ora. Sì, perché l’idea avuta dall’ex direttore della Pinacoteca Civica Michele Polverari è di quelle meritevoli di attenzione, e soprattutto di realizzazione.

Come è noto in questo 2023 si celebra il 250esimo anniversario della morte di Luigi Vanvitelli, lo straordinario architetto a cui si deve la Reggia di Caserta, tanto per citare il suo capolavoro più noto. Ma anche la nostra città è vanvitelliana, come dimostrano appunto la Mole e l’arco, oltre ad altre testimonianze del suo genio. Polverari ha ricordato che "una delle più esaltanti immagini della nostra città è quella costituita dalla stampa incisa nel 1738 da Giuseppe Vasi su disegno di Luigi Vanvitelli con la veduta del porto e, su medaglioni laterali, i dettagli del lazzaretto, della cappella di san Rocco, del portale; del braccio nuovo, dell’Arco clementino e della lanterna. Sullo sfondo del colle dominato dalla cattedrale di San Ciriaco, s’intravede anche la chiesa del Gesù, i cui lavori termineranno nel 1743". Insomma, quale ‘immagine’ migliore per rappresentare in modo plastico l’eccezionale contributo dato dal Vanvitelli al paesaggio urbano di Ancona? Polverari sottolinea che "la stampa fu compiuta quando le opere progettate dal Vanvitelli volgevano alla fine o comunque erano ampiamente impostate. Gli edifici realizzati e richiamati come episodi ai margini della veduta generale appaiono come parte di un tutto unitario: sicché i lavori di Ancona (ancorché forse appartenenti a due momenti progettuali separati: lazzaretto e nuovo braccio) hanno un senso eminentemente urbanistico. La calcografia fatta incidere dal Vasi rende perfettamente il pensiero dell’architetto. Il disegno portuale vanvitelliano è alle condizioni attuali ancora largamente riconoscibile, ma non sempre riconosciuto. Per questo, ricorrendo il 250° anniversario della sua morte parrebbe opportuno che, oltre al previsto convegno internazionale di studi e alle visite guidate, si pensasse ad un’operazione rivolta al più largo pubblico, capace di rendere con immediatezza l’idea di Ancona del Vanvitelli".

Raimondo Montesi