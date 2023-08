Varano sulla "strada giusta" "Murgia, intellettuale vera"

Una scrittrice 60enne gira l’Italia per presentare i suoi libri. Nonostante alcuni acciacchi dovuti all’età, ama ancora il proprio lavoro che le consente di essere in continuo movimento. La sua vita procede tranquillamente fino a quando, attraversando un sottopassaggio per uscire da una stazione, si trova catapultata nel 1971. Ha di nuovo venticinque anni e la possibilità di rivivere quel periodo con una diversa consapevolezza. Un regalo o una condanna? La protagonista sarà costretta a prendere una difficile decisione: scegliere il presente o continuare a galleggiare nel passato. Ecco in sintesi "La strada giusta" (Tetra edizioni), racconto lungo della scrittrice e giornalista Loredana Lipperini, che questo pomeriggio (ore 18.30) sarà ospite dell’azienda Arco degli Angeli di Varano nell’ambito della rassegna ‘Non a voce sola’, curata da Oriana Salvucci.

"Tutto nasce da una richiesta della casa editrice Tetra, che pubblica solo racconti lunghi – spiega l’autrice -. Io ho scelto una novella fantascientifica che sfrutta il classico tema del viaggio nel tempo. Cosa accadrebbe se una donna si ritrovasse, di nuovo giovane, in un luogo di mare indefinito? Uno status ambito, la ritrovata giovinezza, ma alcuni la rifiuterebbero. Non tutti i Faust, infatti, cederebbero alla tentazione".

Loredana Lipperini, oggi, ricorderà la figura di Michela Murgia, scrittrice recentemente scomparsa, con la quale anni fa scrisse il libro "L’ho uccisa perché l’amavo. (Falso!)", dedicato al tema del femminicidio, una tragedia purtroppo sempre attuale. "Michela Murgia è stata una grandissima intellettuale. Il modo in cui alcuni cercano di negarlo dimostra che lo è stata veramente, e la sua influenza è maggiore di quanto si pensi".

r. m.