Varata l’idroambulanza Croce Rossa in azione

E’ ufficialmente aperta la stagione estiva Opsa 2023. Ieri mattina si è tenuto il varo dell’idroambulanza della Croce rossa di Ancona che presterà servizio sulla riviera del Conero, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Numana, il Comune di Sirolo e la Croce rossa marchigiana. "Cri Ancona si impegna da sempre a collaborare con le istituzioni per mettere la sicurezza dei bagnanti e dei cittadini al primo posto – hanno detto i soccorritori -. La stagione estiva è ufficialmente aperta e come ogni anno, la Croce Rossa italiana - Comitato di Ancona è pronta a garantire la sicurezza e l’assistenza sanitaria ai turisti e residenti che godranno delle bellezze del nostro litorale. In questo contesto siamo felici di comunicare che l’idroambulanza sia stata varata ufficialmente al porto di Numana.Grazie alla presenza di questo importante mezzo potremo assicurare un servizio di emergenza rapido ed efficace in mare, garantendo così la sicurezza di tutti coloro che si avventureranno in queste splendide acque. Il varo rappresenta un importante traguardo per la nostra comunità, che dimostra ancora una volta la sua attenzione verso la sicurezza e il benessere dei propri cittadini e dei turisti che scelgono di trascorrere le loro vacanze nella riviera del Conero. Ringraziamo Numana e Sirolo per l’importante e ormai consolidata collaborazione".