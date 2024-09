Varati i calendari: si gioca. L’Eccellenza parte in trasferta

A meno di due settimane dall’inizio dei campionati ieri, finalmente, sono usciti i calendari di Eccellenza e Promozione. Chissà se saranno definitivi visto che dovrà essere ancora discusso (il 2 settembre) il ricorso della Jesina contro l’ammissione in Eccellenza dell’Alma Juventus Fano. In attesa il via dei tornei avverrà nel fine settimana del 7 e 8 settembre. Il girone di andata terminerà per entrambi i campionati il 15 dicembre, inizio di quello di ritorno il 5 gennaio, fine della stagione regolare il 27 aprile.

Eccellenza. Tre formazioni della nostra provincia al via come l’anno scorso nel massimo campionato regionale: Fabriano Cerreto. Osimana e Portuali Ancona. L’Osimana è in cerca di riscatto in campionato dopo la delusione della mancata conquista dei playoff per il secondo anno di fila. Fabriano Cerreto e Portuali si presentano da neopromosse. L’8 settembre la prima (in Eccellenza si giocherà sempre di domenica) con tutte e tre che inizieranno in trasferta. L’Osimana a Matelica, una neopromossa che ambisce però ai posti nobili. Anche Fabriano Cerreto e Portuali viaggeranno all’esordio rispettivamente a Urbino e in casa della Sangiustese Vp (al comunale di Villa San Filippo di Monte San Giusto). Il primo incrocio tra le ’nostre’’ il 6 ottobre: Fabriano Cerreto-Osimana alla quinta giornata. Osimana-Portuali alla settima (il 20 ottobre). La giornata successiva ecco Portuali-Fabriano Cerreto. Per i giallorossi osimani particolarmente ’sentiti’ saranno i derby contro Alma Juventus Fano e Maceratese. Saranno ravvicinati, 11^ e 12^ giornata: in casa contro il Fano il 17 novembre e a Macerata sette giorni dopo.

Promozione. In questa stagione le ‘anconetane’ sono state inserite tutte nel girone A. Sono sette (Barbara Monserra, Biagio Nazzaro Chiaravalle, Jesina, Marina, Moie Vallesina, Sassoferrato Genga e Vigor Castelfidardo) che vorranno essere protagoniste nel torneo di Promozione. Per ora la favorita numero uno sulla carta è la Jesina (in attesa del ricorso), scesa dall’Eccellenza la scorsa stagione e vogliosa di risalire al più presto la china. Mister Giorgini in panchina e vari big in campo tra i quali bomber Tittarelli che si sta mettendo in mostra a suon di reti in questo precampionato per i leoncelli che inizieranno il cammino in casa contro la neopromossa Sassoferrato Genga. Alla terza giornata spicca Marina-Biagio Nazzaro e Moie Vallesina-Sassoferrato Genga. Riflettori puntati su Biagio-Jesina alla quarta giornata. Giocheranno di domenica le partite casalinghe il Gabicce Gradara, Jesina, Biagio e Pergolese, di sabato tutte le altre.

Michele Carletti