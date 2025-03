Varato a fine 2023. Ancora tutto fermo

E’ tutto fermo, o quasi. Il piano asfalti varato a fine 2023 dalla precedente amministrazione Pugnaloni a Osimo è pronto per partire ma ci sono ostacoli che non ne permettono l’effettivo avvio. E’ l’appalto da circa un milione di euro per rifare i tratti più ammalorati di diverse strade comunali. I lavori non sono più stati avviati la scorsa primavera, tra assegnazione provvisoria e quella definitiva che hanno richiesto tempi tecnici mostre, forse complice anche il cambio di amministrazione e le ferie estive. Le temperature non avrebbero permesso la partenza e poi la crisi di governo di autunno l’ha congelata. Le prime asfaltature a partire dovrebbero riguardare le vie Monte San Pietro, Montegalluccio e le vie Piave, Fratelli Cairoli e Agnelli a Osimo Stazione, oltre che il rifacimento del selciato in via Costa del Borgo e due tratti di via De Gasperi nel rione Sacra Famiglia, quello nella zona delle Poste e quello che dalla rotatoria a monte sale verso l’incrocio sotto al maxiparcheggio. La candidata Glorio ha scritto una mail alla commissaria prefettizia per chiedere di inserire altre tre vie, nel caso ci siano dei ribassi d’asta (il primo tratto di via Campoceraso, via San Domenico a Padiglione e la parte ammalorata di via Gaiano).