Varese, Brescia e Cantù Il primo trofeo dell’anno è il ’’Memorial Diego Pini’’

di Fulvio D’Eri

È tempo di grande basket con il memorial Pini-Rigamonti. Nel primo weekend di settembre sarà la palla a spicchi ad essere la grande protagonista della Valtellina Summer League, la kermesse turistico sportivo. A nobilitare questa prima edizione ci saranno la Pallacanestro Varese del nuovo corso tecnico, con coach Tom Bialaszewski che ha preso il posto di coach Brase.

Bialaszewski sarà presentato proprio oggi dalla Pallacanestro Varese: "Io e la mia famiglia siamo entusiasti di tornare in Italia e sposare il progetto Varese. Non vediamo l’ora di conoscere gli appassionati tifosi biancorossi" ha detto il coach.

In campo al Memorial Pini anche la Pallacanestro Leonessa Brescia, vincitrice l’anno scorso della Coppa Italia, Cantù di coach Meo Sacchetti, desiderosa di ritornare in A1 dopo un paio di stagione nel purgatorio della A2, e gli svizzeri della Sam Massagno. Si incomincia venerdì 1 settembre alle 18 a Cepina con la Leonessa Brescia che sfiderà l’ambiziosa Pallacanestro Cantù. Sabato 2, invece, al Pentagono di Bormio la formazione canturina affronterà gli svizzeri della Sam Massagno. Al PalScieghi Pini di Sondrio, sempre alle 18 del 2 settembre, la Pallacanestro Varese sfida la Germani Brescia. Domenica 3 gran finale a Sondrio tra Pallacanestro Varese e Sam Massagno. Il costo del biglietto, acquistabile all’ingresso dei palazzetti senza quindi nessuna prevendita, è stato fissato in 10 euro (5 per gli under 18 e gratis per gli under 10).