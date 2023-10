Varese, rissa da Far West. CdV al tappeto con Chieri

Seconda sconfitta di fila per il Città di Varese che cade 2-1 a Chieri al termine di una gara tesa e finita malissimo, sia per i nervi tesi con quattro espulsi, sia per un risultato che punisce le disattenzioni della squadra di Cotta e la mancanza di concretezza in attacco.

Nel post partita il CdV non ha nascosto il malumore per le scelte arbitrali, in particolare sul gol annullato a Cottarelli, così come per la gestione delle espulsioni come commenta Cotta, dopo la rissa nel finale scatenata da uno spintone di Palazzolo.

Il tecnico del CdV difende le proprie scelte dichiarando di "essere disposto a fare un passo indietro nel caso la dirigenza lo chiedesse".

In vetta Alcione Milano era e Alcione Milano resta. La squadra di Giovanni Cusatis si impone disinvoltamente per 3-0 sul terreno del Pinerolo e conserva il primato in classifica con 23 punti. Per la capolista è la quarta posta piena negli ultimi cinque turni.

Il classifica il Città di Varese sono decimi con tredici punti. Stesso bottino per la Vogherese che ha perso per 0-1 sul terreno del pericolante Gozzano non bissando il successo casalingo contro il Chieri. La matricola ligure Albenga capitola nel derby regionale con il Ligorna per 0-2 e interrompe una serie utile di sei partite restando comunque quinta con 16 punti. Colpo grosso dell’Rg Ticino che coglie il quinto risultato utile di fila espugnando per 1-0 il terreno della Fezzanese. Il Pont Donnaz sconfigge per 1-0 il Borgosesia sul campo amico, fa respirare un po’ la sua classifica ma resta comunque fanalino di coda con otto punti. Un punto a testa e reti bianche nel derby ligure tra Sanremese e Vado con quest’ultimo che resta nel condominio playoff con 16 punti. Il girone A torna adesso in campo domani per la disputa dell’undicesimo turno.