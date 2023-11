Varese segnali di riscossa . Ma con Scafati (e Gentile) è dura

Palla a due alle ore 17 per Pallacanestro Varese-Givova Scafati, settima sfida della storia tra lombardi e campani. I biancorossi ritrovano l’ex Alessandro Gentile, decisivo solo una settimana fa contro Milano, assenti Okeke e Librizzi. A Magnago Varese ha vinto in due occasioni su tre. "La Givova è una squadra che sta attraversando un buonissimo periodo come testimonia la vittoria contro Milano la scorsa settimana. Possono contare su giocatori forti come Alessandro Gentile ed esperti come David Logan, giocatori che possono cambiare l’inerzia della partita da un momento all’altro - la lettura di Nicolò Virginia - Dovremo fare attenzione alle loro individualità cercando di giocare al meglio la nostra pallacanestro senza paura con la consapevolezza che alle nostre spalle avremo un palazzetto infuocato".

Si preannuncia una grande serata di basket.

A.L.M.