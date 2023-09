Varese soffre ma piega Cremona. Vanoli, Zegarowski al posto di Bone

Varese chiude il precampionato con una vittoria di 105-101 su Vanoli Cremona nel Trofeo Lombardia. Dopo un primo quarto difficile, la squadra ha mostrato una solida prestazione offensiva con Shahid e McDermott. La prossima settimana, Varese sarà in ritiro a Gressoney, il 25 settembre partirà per Antalya per i preliminari di Champions. Per Cremona è tempo di mercato, ci sarebbe l’accordo con Marcus Zegarowski, che prenderebbe il posto in regia di Bone. A.L.M.