Varese, traballa. Bialaszewski. Ipotesi Legovich

La crisi è in corso in casa Pallacanestro Varese. Esattamente come a Milano. Ma l’urgenza cresce, ogni giorno di più, quando in classifica sei costretto a voltarti all’indietro. Il rendimento del gruppo affidato nelle mani di Tom Bialaszewski è sotto gli occhi di tutti. Mancato accesso alla BCL, un successo e una sconfitta in Fiba Europe Cup, un solo sorriso in cinque gare in LBA. Peggio solo Treviso e Brindisi, e i pugliesi hanno già cambiato allenatore. Poco cambia se Wilie Cauley-Stein, con 20, ha riscritto il record di rimbalzi conquistati in una gara della competizione europea. Il centrone ex NBA è sotto esame da tempo, esattamente come il play Shahid e la stessa guida tecnica. La lettura dopo Venezia del tecnico americano è stata chiara: "La partita ci è scappata dalle mani nel momento in cui abbiamo smesso di passarci la palla e di giocare insieme, di squadra, facendo in maniera reiterata l’errore di giocare 1vs1".

Il team manager Max Ferraiuolo: "Abbiamo problemi evidenti. Il match di giovedì contro Tbilisi sembra una buona opportunità per riprendere un pizzico di fiducia, e prepararci nel modo giusto per una gara importante come quella che domenica ci opporrà a Sassari".

Tbilisi e poi Sassari diranno molto, se non tutto. Radiomercato prepara già l’avvicendamento con l’assistente Legovich. Al momento però tutto è prematuro. Alessandro Luigi Maggi