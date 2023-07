Variante approvata per l'ex convento delle Giuseppine a Jesi

Via libera della Soprintendenza alla variante del piano di recupero dell’ex convento delle Giuseppine, presentata dal condominio Pergolesi e approvata dalla Giunta Fiordelmondo. Previsto il distacco graduale tra i due edifici. La variante è stata realizzata da un tecnico sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Soprintendenza che lo scorso anno aveva bloccato i lavori all’ex convento per l’interferenza tra il complesso e la chiesa di San Nicolò, rimandando le valutazioni solo dopo un approfondimento progettuale. Ora così anche i lavori bloccati potranno ripartire secondo le indicazioni concertate tra le parti. Si prevede "al piano terra, la traslazione della parete dell’ex convento parallelamente alla parete della chiesa, realizzando così un passaggio con un’ampiezza che va da 1,5 metri a 3 metri, al primo piano un distacco variabile partendo da 1,5 metri su Piazza Pergolesi, con un minimo di 30 centimetri dalla gronda della chiesa in mezzeria e fino a 1,65 verso la corte interna".