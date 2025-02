Variante, blocco molto pericoloso. Ora tutto passa dal vertice con Rixi

Raddoppio alla Variante della statale 16, si apre una settimana decisiva per capire le sorti dei lavori, fermi da alcune settimane. In attesa di capire il futuro di un appalto-chiave per la viabilità anconetana e non solo, c’è una questione molto delicata da dirimere, ossia la messa in sicurezza dell’opera. Il cantiere è deserto, gli addetti se ne sono andati, ma serve un’immediata manutenzione del tracciato per evitare ulteriori guai. Considerando la possibilità di tempi non brevissimi per la ripresa dell’attività, nella migliore delle ipotesi non prima di alcuni mesi, nel frattempo la carreggiata e tutte le opere collegate dovranno essere sistemate. Per farlo potrebbe essere necessario un investimento tra 1 e 2 milioni di euro. Il dilemma primario, uno dei tanti collegato all’appalto virtuoso caduto in disgrazia, resta sospeso: a chi spetta l’onere della manutenzione.

Di fatto il cantiere è ancora sotto la piena responsabilità dell’impresa e quindi tecnicamente spetterebbe alla Inc occuparsi della salvaguardia di alcuni criteri, tra cui la sicurezza per la circolazione. In caso di mancato intervento da parte della ditta torinese, l’Anas potrebbe assumersi l’incarico di effettuare l’intervento, richiedendo in solido la copertura dei costi alla Inc. Una cosa, al di là di chi sarà a occuparsi di questa ulteriore ‘scocciatura’, è certa: entro pochi giorni, settimane al massimo, qualcuno dovrà occuparsi di modificare i tracciati, la segnaletica orizzontale e verticale, ripristinare la piena fruibilità delle corsie, effettuare bonifiche e controlli sugli assetti e le strutture e così via. A causa di maltempo e incuria alcune parti potrebbero ammalorarsi e innescare incidenti o rischi tali e in quel caso, senza una presa in carico, le conseguenze penali e amministrative sarebbero davvero pesanti. Facendo un rapido giro lungo il tratto interessato dei lavori, dalla Caffetteria alla galleria della Montagnola, sono state rilevate almeno una ventina di criticità da tamponare. La viabilità sostenuta lungo quel tracciato, senza un riassetto generale, rappresenta un pericolo costante. Il problema è noto a chi di dovere e presto, volenti o nolenti, bisognerà farsene carico. Sulle trattative per scongiurare un pericolo sanguinoso, appunto il blocco a lungo termine dello strategico cantiere, martedì i rappresentanti di Anas e dell’impresa piemontese saranno al Ministero delle Infrastrutture per un vertice con Edoardo Rixi. Il viceministro leghista ad Ancona ha parlato di problematiche economiche legate all’aumento dei prezzi e quindi del costo dell’opera; lo stesso giorno a Roma il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, incontrerà il sottosegretario ai Lavori pubblici, Tullio Ferrante. Da Forza Italia emerge, al contrario, la matrice progettuale alla base dello stop ai lavori.