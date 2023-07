Variante, da lunedì si riaccende il velocar

Finito di installare di recente, ora pronto all’attivazione. Prendete nota, automobilisti, onde evitare spiacevoli sorprese per patenti e portafogli: il velocar sulla Variante alla Strada Statale 16 tornerà in piena funzione lunedì prossimo, 24 luglio, a partire dalle 12. L’area monitorata, oggi, è quella che, dall’inizio del viadotto della Variante, arriva fino a poco prima del cantiere dell’Anas, dove sono in corso gli interventi per il raddoppio della Ss16 stessa. In quel tratto, di poco superiore al chilometro, verrà calcolata la velocità media dei mezzi in transito, tenendo a mente che vigono i 70 chilometri l’ora. Una notizia: "Il monitoraggio della velocità riguarda i veicoli che transitano in direzione sud". E non, quindi, tutti i veicoli in marcia nelle due direzioni.

"Come segnalato dai numerosi cartelli apposti lungo la carreggiata, il limite nel tratto monitorato è di 70 chilometri l’ora – specificano dal Castello -. Il Comune di Falconara ha completato la fase preparatoria, tecnica e burocratica, per la messa in funzione di due dispositivi, che misurano la velocità media dei mezzi in transito. Questo significa che la velocità dei veicoli sarà calcolata in base ai tempi di percorrenza tra i due dispositivi, quello in ingresso e quello in uscita. Rispetto ai mesi scorsi, il sistema di controllo della velocità è stato spostato di alcune centinaia di metri verso nord, per non creare interferenze con i cantieri". Sempre dal Municipio, sottolineano che l’intento "dell’amministrazione è quello di rendere la circolazione più sicura: il velocar permette agli automobilisti di adeguare la velocità tenendo conto dei limiti in vigore e delle condizioni del traffico. Il sistema, attraverso il calcolo della velocità media, tutela il conducente che ha saputo tenere una condotta di guida coerente e, allo stesso tempo, sanziona chi si mette al volante creando pericolo ed è incurante delle norme che regolano la circolazione stradale". Non è tutto: "Il tratto monitorato è considerato uno dei più pericolosi dell’intero territorio e oggi, con la presenza dei cantieri, i rischi per la circolazione sono aumentati. Ovviamente rimane sempre valido l’invito a moderare la velocità, indipendentemente dalla presenza di dispositivi di controllo, per la propria e l’altrui incolumità, anche al fine di non incorrere in sanzioni al Codice della strada", concludono. Inizia una nuova fase per quel che fu l’autovelox, con il record di oltre 40mila multe staccate nell’estate 2019, poi trasformato in tutor e successivamente spostato e rimodificato nell’attuale velocar.

Giacomo Giampieri