"Variante dell’ex Enel, strane assenze di Olivetti"

Ex colonie Enel, i gruppi consiliari i opposizione accendono i riflettori sul silenzio del sindaco. "Sulla questione delle colonie Ex Enel il sindaco è rimasto in silenzio – scrivono in un comunicato -. Non una sola parola sulla sua assenza in Giunta il giorno della votazione dell’atto di indirizzo dove si passava, nel piano particolareggiato di riferimento, da 30 a 90 appartamenti. Eppure si tratta di una pratica sostanziale. Un silenzio che fa riflettere e sul quale l’intera cittadinanza ha diritto ad avere spiegazioni e chiarimenti. Andando poi a leggere altre pratiche urbanistiche approvate dalla giunta, in data 21 giugno 2022 - quindi meno di un anno fa -, con la delibera denominata ‘Ambito di riqualificazione urbana "Incrocio della penna’ in viale Leopardi. Approvazione progetto esecutivo opera di urbanizzazione primaria e secondaria, relative schema di convenzione e determinazione garanzie. Autorizzazione alla monitizzazione’. Lì si può leggere agevolmente come Olivetti fosse assente anche in quella occasione. Assente solo in quella pratica, perché nel resto delle delibere approvate il sindaco era presente, come nella precedente occasione. Chiediamo quindi con forza di capire i motivi della sua assenza in questa delibera e in quella relativa alle colonie Ex Enel".