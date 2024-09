Varoli lascia e ringrazia. Baleani alla presidenza

Un altro cambio di dirigenza nel Castelfidardo, nel ruolo di presidente. Franco Baleani torna a essere il primo dirigente della società biancoverde. A inizio luglio Baleani aveva lasciato il timone della società restando comunque nel consiglio direttivo ricoprendo la carica di vicepresidente. Al suo posto primo dirigente era stato nominato Andrea Varoli che però ieri sera ha rassegnato le proprie dimissioni, spiazzando molti. "La società Gsd Castelfidardo Calcio comunica che, dopo aver brillantemente concluso il periodo di transizione tra la precedente gestione e la nuova proprietà, quando sono avviati tutti i campionati della nuova stagione sportiva 2024/2025, il Presidente esecutivo Andrea Varoli ha rassegnato le proprie dimissioni". Baleani è stato eletto all’unanimità dal consiglio direttivo. Fausto Pigini sarà vicepresidente. Varoli intanto ringrazia "il Castelfidardo per la bellissima esperienza in una delle società più importanti del panorama calcistico marchigiano. L’impegno è stato molto importante, sia dal punto di vista manageriale sia sportivo, ma era giusto farlo per la società del paese in cui risiedo da molti anni. Credo che i risultati raggiunti in poco più di una stagione siano sotto gli occhi di tutti: la collaborazione con l’amministrazione comunale, che ringrazio per la realizzazione del nuovo manto di ultima generazione del Mancini, la recente inaugurazione della nuova bella sede sociale, insieme alla fantastica promozione in D della passata stagione, passando per i playoff nazionali, ma quello di cui sono più orgoglioso è sicuramente la rifondazione del Settore Giovanile con la nascita quest’anno della Castelfidardo Academy, che ho voluto affidata alla presidenza di un fidardense doc come Max Ciucciomei e che in questa stagione sportiva schiererà in campo le formazioni di Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini senza dimenticare la Juniores nazionale, importante serbatoio della prima squadra. E non posso dimenticare i nostri splendidi Ultras e due persone su tutte che al di là della loro grande professionalità si sono dimostrati uomini di grande valore umano come mister Marco Giuliodori e Paolo Testoni".