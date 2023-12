Vasco Brondi lancia il tour: farà tappa al Mamamia

Sarà una bella primavera per i fan di Vasco Brondi. Sono state annunciate infatti le prime date del tour del prossimo anno, che seguiranno l’uscita di un nuovo lavoro discografico. A distanza di tre anni da ‘Paesaggio dopo la battaglia’, il primo album pubblicato a suo nome dopo la conclusione del progetto Le luci della centrale elettrica, l’artista ha annunciato sui suoi canali una serie di concerti. Dieci per la precisione, tra cui spicca quello al Mamamia di Senigallia, in programma il 24 aprile.

"Un segno di vita" è il titolo del tour e del nuovo album di inediti che verrà pubblicato a marzo per Carosello Records. Brondi interpreterà anche brani della band di cui è stato leader, a partire da quelle contenute in ‘Canzoni da spiaggia deturpata’, l’album che fece conoscere Le luci della centrale elettrica al pubblico, fino all’ultimo lavoro con il gruppo, ‘Terra’, uscito nel 2017. Come solista Brondi ha all’attivo anche un disco dal vivo, ‘Talismani per tempo incerti’, pubblicato nel 2020.

Per la cronaca, la nuova avventura live del cantautore partirà il 5 aprile da Livorno, e si concluderà il 7 maggio a Torino. Informazioni e prevendite sono già disponibili sul sito www.vascobrondi.it.