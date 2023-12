Vecchi al Vicenza. La sua ex FeralpiSalò va invece sul mercato per i colpi salvezza

SALÒ (Brescia)

Stefano Vecchi ha rescisso il contratto che lo legava fino a giugno del 2025 alla FeralpiSalò ed è diventato il nuovo allenatore del Vicenza in serie C. Già lunedì, subito dopo l’esonero di Aimo Diana, la blasonata società biancorossa si era indirizzata verso l’ormai ex tecnico gardesano e ieri la società verdeblù ha emanato lo scarno comunicato (nessun accenno all’impresa compiuta dallo stesso tecnico bergamasco che solo ad aprile ha condotto per la prima, storica volta la FeralpiSalò in serie B, ma il classico augurio per il prosieguo della sua carriera) che ha confermato quello che già era trapelato nelle ore precedenti. Già ieri Vecchi ha preso contatto con una piazza importante come quella biancorossa ed oggi verrà presentato ufficialmente per iniziare la sua avventura alla guida (con lui ci sarà il vice Omar Danesi) della squadra berica che, pur partita con grandi ambizioni, si ritrova in ottava posizione, quando manca ancora una partita (venerdì arriverà al Menti l’Alessandria) alla conclusione dell’andata. Sul fronte del mercato, la società gardesana, fanalino di coda della serie B, sta intensificando i contatti per portare in verdeblù Giorgio Galli (centrocampista del ’96 del Lecco) e Luca Moro (attaccante del 2001 in uscita dallo Spezia).

Luca Marinoni