Vecchia 500 sparisce. La figlia della defunta si trasforma in detective

Muore l’anziana madre e dal garage della villa scompare una vecchia Fiat 500 L. Ad accorgersene è stata la figlia che trasformandosi in una sorta di detective ha rintracciato l’antica vettura da un carrozziere a Jesi. Come ha fatto l’automobile da Ancona ad arrivare a Jesi? Due persone, un siciliano di 47 anni e un napoletano di 38 anni, avrebbero contribuito e adesso rischiano di finire a processo per falso in atto pubblico e ricettazione.

Il furto dell’auto d’epoca, un modello del 1970, è stato fatto dalla figlia della defunta il 3 maggio del 2019, nella caserma dei carabinieri di via Piave. La donna era stata a casa della madre, una villa a Pietralacroce, e dall’autorimessa non c’era più la 500. Facendo delle ricerche, anche con una visura al Pra, aveva visto che la 500 era stata rimessa sul mercato finendo da un carrozziere jesino che l’aveva poi rivenduta nel 2022. Il carrozziere l’avrebbe avuta dai due indagati, al siciliano viene contestato il falso in atto pubblico mentre al napoletano anche la ricettazione. Tramite una agenzia automobilistica di Jesi il siciliano avrebbe dichiarato il possesso della vettura intestandola al vicino di casa, il napoletano che poi l’avrebbe ceduta al carrozziere. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Francesco Conti. La figlia della defunta è parte civile con l’avvocato Marco Fanciulli.

ma. ver.