Vecchine in moto e calze con dolciumi

È all’insegna di un messaggio di pace la conclusione delle feste natalizie a Recanati con l’arrivo in piazza Leopardi, domani pomeriggio, delle Befane, chi in moto e chi a bordo di una rossa Ferrari grazie alla collaborazione del moto club Uncini. Per tutti i bimbi presenti in dono una calza pieni di dolciumi. La festa sarà allietata da diversi punti musicali e da animaletti di peluche elettrici. Tutti aperti i musei come pure le installazioni e le mostre del progetto "Logos Infinito"; alla Torre del Borgo sarà visitabile l’installazione di Alfredo Saino "Ben tornata Tautologia" e al Museo dell’Emigrazione Marchigiana quella "…per terra e per mare" di Aldo Pastore. Oggi alle 16 sarà inaugurata, sotto il loggiato del Comune, un’installazione realizzata dai bambini che hanno partecipato al laboratorio di creatività, ideato e realizzato dai docenti volontari Paola Agostinelli, Rodolfo Mogetta e Maria Ricci, con l’assessorato alle Politiche Sociali. Ogni partecipante ha ricevuto una cartolina che illustra il significato di "costruire la pace" anche da piccoli. Ad ogni azione proposta è stato abbinato un colore con il quale sono state pitturate le lettere che compongono l’opera, e cioè la parola pace. L’istallazione resterà esposta sino al 24 febbraio, data di inizio della guerra in Ucraina nel 2022.