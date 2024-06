Vecchio scalo ferroviario: ecco giardini e piste

Per il lungomare del futuro di Villanova, l’amministrazione ha affidato la progettazione alla ditta Santarelli & Partners srl. Al posto del vecchio scalo ferroviario troveranno posto giardini, scivoli, piste ciclabili e un percorso pedonale che partirà dall’ex Squadra Rialzo e costeggerà tutto l’abitato del quartiere, dove potrà finalmente realizzarsi l’apertura al mare.

Con la realizzazione del bypass, infatti, saranno dismessi gli scali merci che separano la spiaggia dal tessuto urbano e che attualmente costringono gli abitanti di Villanova, quartiere che sorge a pochi metri dal mare, a raggiungere la spiaggia tramite due piccoli sottopassi o utilizzando il sottopasso di via Monti e Tognetti. In base a un accordo del 2022 tra Rfi, FS Sistemi Urbani e il Comune, parte dell’area occupata dai binari dello scalo merci sarà ceduto gratuitamente all’ente locale, per permetterne la riqualificazione urbanistica e ambientale. Su questa porzione di area dovrà concentrarsi l’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione, oltre che sull’area esterna all’ex Squadra Rialzo, che si sviluppa in continuità con gli scali merci.

"Il progetto – si legge nelle linee guida – dovrà tenere conto della continuità fisica dei fasci di binari che si spingono fino all’interno dell’ex Officina, valorizzando l’area di transizione tra il ‘fuori’ e il ‘dentro’". L’obiettivo, è quello di "realizzare uno spazio pubblico attrezzato in chiave ambientale che consenta alla città di rifondare il proprio rapporto con il mare mediante quell’affaccio da sempre negato". Poiché l’area degli scali merci è sopraelevata rispetto al livello del mare e a via Aspromonte, che corre limitrofa alla linea ferroviaria, è ipotizzata la progettazione di scivoli o comunque collegamenti senza barriere architettoniche per congiungere il nuovo percorso all’abitato e alla spiaggia. Insomma, un progetto all’avanguardia e che darà nuovo futuro a Villanova e, in generale, alla città.