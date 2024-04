Vecchioni al PalaBaldinelli di Osimo per portare il suo "Infinito tour"

Il ‘professore’ incontra per l’ennesima volta i suoi affezionati fan. Parliamo di Roberto Vecchioni, naturalmente, che questa sera (ore 21.30; biglietti da 39,50 a 28,50 euro) porterà al Palabaldinelli di Osimo ‘L’infinito Tour 2024’. Un evento organizzato dall’Associazione Futura, con il patrocinio del Comune, che permetterà di ascoltare tanti classici della storia della musica italiana, a cominciare da quella ‘Luci a San Siro’ che lanciò Vecchioni nell’olimpo del cantautorato italiano. Ad accompagnare l’ottantenne sarà la sua band storica, formata da Lucio Fabbri (pianoforte, violino, mandolino), Massimo Germini (chitarra acustica), Antonio Petruzzelli (basso) e Roberto Gualdi (batteria). La prima parte del concerto sarà dedicata ad alcuni brani dell’album "L’Infinito", pubblicato nel 2018, l’ultimo lavoro costituito tutto da inediti, tra i quali spicca il singolo "Ti insegnerò a volare" prodotto con il contributo dell’amico Francesco Guccini. Nella seconda parte si potranno ascoltare molti classici del repertorio, da "Samarcanda" a "Sogna ragazzo sogna", brano del 2013 che di recente è stato riproposto al Festival di Sanremo nella serata delle cover, interpretato da Vecchioni insieme al giovane rapper Alfa.

Come sempre il cantautore alternerà canzoni e parole, parlando al pubblico alla sua maniera, senza retorica, lanciando messaggi di ottimismo, nonostante i difficili tempi che stiamo vivendo. Ci sarà spazio anche per le immagini. Le canzoni saranno infatti accompagnate da video e foto che accompagneranno l’esecuzione dei vari brani sottolineandone l’essenza, il significato. In platea ci sarà un pubblico transgenerazionale: nonni e nipoti, si potrebbe dire. Fan della prima ora e giovani che ai tempi di ‘Samarcanda’ non erano ancora nati. Ma Vecchioni resta un personaggio molto popolare anche al di là della musica, considerando il fatto che è diventato ormai una presenza fissa in televisione.