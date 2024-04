Vecchioni riaccende le luci del PalaBaldinelli

Duemila spettatori per oltre due ore di concerto sono i numeri di una grande serata, quella che venerdì ha scaldato i cuori dei presenti al concerto del grande cantautore Roberto Vecchioni, partito da Osimo per inaugurare il tour italiano dalla Valle d’Aosta alla Sicilia. Musica d’autore, monologhi, ricordi, aneddoti e commozione anche per la scomparsa del figlio, hanno estasiato il pubblico del Palabaldinelli che è "rinato" con un evento del genere dopo mesi difficili. Presente anche il sindaco Simone Pugnaloni, salito sul palco: "Abbiamo puntato moltissimo sui concerti, organizzati anche in centro storico, forse con qualche disagio per i residenti cui chiedo scusa. Servivano per ravvivare l’attività culturale e lo sviluppo economico del centro dopo la mancata possibilità di continuare con una mostra all’anno. Il palas è il nostro orgoglio e con orgoglio si è candidato a ospitare un maestro della musica italiana, non è stato facile. Sicuramente è stato un segnale forte per dire che la struttura c’è per accogliere grandi eventi simili".

Nell’agosto scorso il Comune è tornato in possesso della gestione del Palabaldinelli e dopo poche settimane aveva pubblicato una manifestazione di interesse aperta a chiunque lo voglia utilizzare, com’era prima del Covid. Il palas è aperto a tutti per eventi, anzi, il municipio ne sarebbe felice anche per ragioni di tipo economico. Il Comune in questo momento è subentrato perché l’impianto di Villa ha un evidente scopo sociale per il territorio di Osimo e i Comuni limitrofi. Ci si possono realizzare infatti attività configurabili come servizi di pubblica utilità rivolti a privati cittadini, associazioni sportive dilettantistiche e professionistiche, sociali e del tempo libero, istituzioni scolastiche e soggetti appartenenti a categorie sociali protette.

Era stata la Osimo Servizi l’anno scorso a chiedere al Comune di recedere in anticipo dal contratto di gestione che aveva scadenza nel 2024. Il motivo è l’eccessiva onerosità visti i 91mila e 825 euro di spese annuali per le utenze, intestate a suo carico, a fonte di minori incassi dagli affitti degli spazi per 30mila euro. Per non mettere in difficoltà il bilancio della società partecipata, il Comune ha accolto l’istanza e ha assunto la gestione diretta del palas, intestandosi le utenze fino al 30 settembre di quest’anno.

Silvia Santini