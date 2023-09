Vede la polizia e mette la droga nei calzini

Vede la polizia in piazza e nasconde la droga nei calzini. Non è servizio questo stratagemma ad un giovane tunisino che sabato, durante la movida serale, in piazza del Papa, è stato multato per detenzione di sostanza stupefacente. I poliziotti infatti hanno notato la mossa repentina e hanno deciso di avvicinarsi al gruppetto. Il ragazzo era in compagnia di altri due amici, sempre tunisini, tra i 19 e i 20 anni. Tutti e tre avevano precedenti specifici per reati contro la persona, il patrimonio, gli stupefacenti, le armi e la criminalità urbana. Gli agenti li hanno fermati e controllati. Ad uno dei tre è stato trovato che in un calzino aveva una bustina di cellophane trasparente contenente hashish. Gli altri due tunisini sono stati trovati sprovvisti di documenti identificativi e così sono stati accompagnati negli uffici della questura per accertare le loro identità. Dai controlli è risultato che uno era irregolare sul territorio nazionale. Era inottemperante all’ ordine del questore a lasciare il territorio nazionale ed inottemperante all’ ordine di espulsione emesso dal prefetto, entrambi emessi qualche mese fa. Per queste ragioni è stato denunciato per non aver osservato il testo unico in materia di immigrazione.