Vedono la polizia e scappano con la droga

Mentre i poliziotti delle Volanti transitavano in via Montebello, notavano due soggetti intenti a confabulare tra di loro sotto i portici. Gli agenti decidevano allora di arrestare la marcia della Volante al fine di sottoporre i due a controllo. Alla vista della Polizia, i soggetti si davano precipitosamente alla fuga.

Dopo un breve inseguimento, i due venivano raggiunti e identificati per un diciannovenne cittadino egiziano e un ventenne anconetano. I ragazzi riferivano di non essere scappati ma di essersi allontanati per andare altrove, nello specifico non fornivano nessuna spiegazione plausibile al perché si trovassero in quel luogo, cambiando più versioni volta per volta. Gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo più accurato nel luogo dove questi stavano stazionando prima della fuga e a terra venivano rinvenuti 2gr di hashish, subito sottoposti a sequestro. La perquisizione personale dei due dava tuttavia esito negativo. Il cittadino egiziano, privo di documento identificativo, veniva poi accompagnato presso gli Uffici della Questura al fine di essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e si accertava che lo stesso aveva precedenti per droga.