Vegetazione selvaggia Una "foresta urbana" sommerge le pensiline

Sembrerebbe una questione di soldi. Per la manutenzione del verde pubblico la coperta sarebbe troppo corta così l’erba adesso è troppo alta. A Brecce Bianche, ma l’elenco è lungo da fare, l’esempio più clamoroso.

Di fianco alla fermata del bus, siamo davanti alla chiesa di San Gaspare del Bufalo, la vegetazione ha preso il sopravvento e ha superato, in altezza, il tetto della pensilina dove si attende l’autobus.

A farlo notare, in un post su Facebook è il consigliere Diego Urbisaglia. "La foresta urbana continua a crescere rigogliosa - dice Urbisaglia - e i cittadini ringraziano". Una frecciatina a chi governa oggi la città a cui aggiunge: "Chi prova a dire il contrario lo banno".

Fa pendant con l’erba grattacelica della fermata del bus quella al parchetto con le altalene a Montedago. Anche lì le erbacce hanno raggiunto vette storiche.

Salire sui giochi per bambini è un’impresa. Prima bisogna farsi un varco tra la fitta vegetazione. Mancano solo muschi e licheni. Che si stuzzichi o no chi governa da soli due mesi la realtà parla da sola. La città è ostaggio di erbe, cespugli, chiome di alberi troppo rigogliose che rischiano di cadere giù alla prima ventata. Di chi è colpa poco importa, gli sfalci vanno fatti e anche in fretta perché la natura cresce in fretta e le intemperie non perdonano. Ieri alle Palombare un grosso albero è caduto e ha rischiato di schiantarsi su persone e auto. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto ben due segnalazioni anche dalle cosiddette zone "nobili" della città ovvero il quartiere Adriatico per tagliare i rami e mettere la strada in sicurezza.

I cespugli ricoprono praticamente anche le panchine dove è impossibile mettersi seduti.

Anche lungo l’asse nord-sud è pieno di erbacce, il Carlino nei giorni scorsi aveva documentato la situazione. Qui la situazione è anche pericolosa, perchè la vegetazione selvaggia ostruisce i cartelli stradali e non consente di vedere in che direzione andare.

Ciuffi di erba spuntano tra i marciapiedi di molte zone e quartieri. Serve un team di giardinieri, ma un team bravo.

