Vela Ancona sugli scudi

Nel giro di due giorni prima allo stadio e poi in Comune. Dopo la quarta partita di campionato persa, stavolta non certo giocando al meglio, le doriche della Cosma Tm Group Vela Ancona tra domenica e ieri hanno vissuto due giorni di popolarità: prima premiate durante l’intervallo della partita tra Ancona e L’Aquila al Del Conero dalla Ssc Ancona, e poi ieri in Comune, a ricevere dalle mani del vicesindaco Giovanni Zinni pergamene ricordo e la bandiera storica della città, quella rossa con croce gialla, in premio per la promozione nella massima serie di pallanuoto femminile. "Se le soddisfazioni nello sport non ci mancano mai, il massimo della serie A possibile ce l’ha la Vela Nuoto Ancona – ha detto Zinni –. Questa promozione in A1 è un risultato straordinario che porta Ancona nell’eccellenza della pallanuoto. Igor Pace (presidente Vela Ancona, ndr) ha svolto un grandissimo lavoro, negli anni, insieme a tutti i suoi collaboratori e s’è dovuto confrontare con mille avversità, comprese quelle della gestione degli impianti, nonostante questo il Comune abbia sempre dato la sua disponibilità per andare incontro ai problemi gestionali". Zinni ha lanciato un appello agli imprenditori per affiancare il mondo dello sport e, per quanto riguarda la chiusura della piscina del Passetto agli spettatori, ha aggiunto: "Abbiamo ereditato delle criticità che vanno risolte, l’auspicio è che si riesca, nell’arco del 2025, a portare anche le piscine nelle condizioni di avere pubblico".

g. p.