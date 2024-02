Vela Ancona torna a vincere. Una classifica da playoff

VELA

VELA NUOTO : G. Firmani, M. Zhardan 2, P. Marini, S. Pantaloni 2, G. Baldinelli, F. Alessandrelli, M. Milletti 3, N. Breccia, T. Milletti, E. Bartolucci 1, G. Sabatini 4, R. Pieroni 1, G. Pecoraro, L. Gara. All. M. Risso.

ANZIO WATERPOLIS: M. Serra, C. Campolongo, A. Musco, L. Rak, A. Mauriello, E. Calcaterra 2, M. Ferrante 1, G. Barberini 3, D. Boezi 1, R. Pisa, N. Fratarcangeli, L. Droghini 1, E. Leoni. All. T. Apicella.

Arbitri: Rovandi e Rotunno.

Note - Parziali: 3-1, 3-4, 3-1, 4-2; usciti per limite di falli Zhardan (Ancona) nel III t. e Droghini (Anzio) nel IV t. Sup. num: Ancona 4/13 e Anzio 4/13.

Ottima prova della Vela Ancona che alla piscina del Passetto ritorna al successo superando di slancio l’Anzio Waterpolis per 13-8. Bene l’intensità, bene la difesa, la squadra di coach Marco Risso stavolta trova in Sabatini il protagonista del pomeriggio con quattro reti personali, i dorici prendono saldamente in mano le redini del match nel primo tempo e non le lasciano più. Sono tre punti pesanti per la classifica, perché in questa undicesima e ultima giornata di andata perdono Arechi e Lazio e la Vela chiude al giro di boa al terzo posto in classifica, che a fine regular season significherebbe playoff.

Nel primo tempo dorici a segno con Mattia Milletti in superiorità numerica, Sabatini e ancora Mattia Milletti, prima del primo gol laziale di Boezi. Nel secondo tempo accorcia l’Anzio con Droghini in superiorità, segna la Vela con Zhardan, gli ospiti inseguono ancora con il gol di Barberini, la Vela risponde con Sabatini, quindi Calcaterra in superiorità, Diego Bartolucci e ancora Calcaterra in superiorità fissano il risultato sul 6-5 al cambio di campo.

Ma la squadra di coach Risso allunga subito nel terzo tempo con Pieroni e Zhardan in superiorità, l’Anzio realizza con Ferrante in superiorità, ancora con l’uomo in più Mattia Milletti per la Vela, e 9-6 all’ultimo intervallo. Nel quarto tempo Vela sul +4 con Pantaloni in superiorità, Anzio a segno con Barberini, poi il nuovo allungo dorico con Sabatini e Pantaloni per il +5, Anzio ancora in gol con Barberini e infine, nell’ultimo minuto, il quarto gol di uno scatenato Sabatini che chiude il match sul 13-8.