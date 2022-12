Velia Papa: "Muse, teatro sempre aperto Artisti e compagnie vogliono lavorare qui"

di Raimondo Montesi

Cosa aspettarsi da ‘L’anno che verrà’ riguardo alla cultura? ’Si esce poco la sera, compreso quando è festa’, recita un verso di Lucio Dalla. E’ l’esatto contrario di quel che si augura Velia Papa, direttore delle Muse e di Marche Teatro, perché la pandemia ha già fatto sin troppi danni.

Velia Papa, cosa si augura per il nuovo anno?

"Di fare sempre di più, e meglio. Negli ultimi anni abbiamo ampliato le attività del teatro, ma possiamo ancora crescere. La bella notizia è che il Ministero ha aumentato il suo contributo dando un giudizio positivo alla nostra attività sia sul piano quantitativo che qualitativo. Dimostra che siamo solidi. Anche l’attività operistica ha ottenuto un aumento. Possiamo pensare al futuro in modo positivo. Ma ripeto, possiamo fare di più. Il potenziale di crescita è enorme".

Anche a livello produttivo, un ‘must’ per le Muse?

"Sì, avere più risorse significa lavorare di più, aumentare le produzioni, e quindi poter assumere più persone. Tra un teatro che produce e uno che ospita spettacoli c’è la stessa differenza che c’è tra una fabbrica e un negozio. Le nostre entrate non sono fatte solo di finanziamenti pubblici ma anche di incassi da botteghino, da servizi agli utenti e da tournée delle nostre produzioni. Il ‘Cyrano’ di Arturo Cirillo, ad esempio, ora sta girando l’Italia mietendo successi ovunque".

Risorse necessarie. Le Muse non sono facili da gestire.

"E’ il più grande teatro delle Marche, ed è una macchina complessa sempre in azione, viva e vitale. Tra spettacoli e altri eventi nelle diverse sale il teatro è quasi sempre aperto. Questo è possibile anche grazie a un personale estremamente competente, con un livello di preparazione altissimo. Siamo subissati di richieste da parte di artisti e compagnie che vogliono venire a lavorare da noi. Come il coreografo israeliano Hofesh Shechter, che per la terza volta ci ha chiesto di produrre il suo nuovo lavoro ad Ancona e nella sede di Villa Nappi a Polverigi".

Ha citato un artista straniero. Marche Teatro è molto ‘internazionale’?

"Sì, penso ad esempio a ‘Crossing the sea’ il progetto sull’internazionalizzazione delle carriere artistiche finanziato dal MIC per il terzo anno consecutivo, che coinvolge trenta partner in tutto il mondo, dall’America Latina al Giappone. Un modo per esportare il nome delle Marche nel mondo. Quando si parla di portare la cultura italiana all’estero si parla di musica, cinema, letteratura... Ma c’è anche il teatro. Abbiamo anche vinto un altro progetto europeo sul tema della sostenibilità ambientale, questione su cui stiamo lavorando molto".

E la danza che ruolo svolge?

"Le Muse danno l’opportunità di vedere spettacoli internazionali di danza contemporanea. Abbiamo relazioni con molte compagnie e scuole. Ma qualifichiamo sempre di più anche l’offerta per i giovanissimi. Basti pensare ai due spettacoli diretti da Emma Dante e Francesca Lattuada presenti nella stagione per ragazzi".

Negli ultimi anni avete legato il nome di Ancona ad artisti importanti. Alessandro Sciarroni, ad esempio, che ha prodotto molti suoi lavori qui.

"Sì, penso anche a Lucia Mascino e Giuseppe Piccioni, o allo spettacolo ‘456’ di Mattia Torre, che Paolo Sorrentino ha diretto per la versione televisiva".

C’è chi lamenta la riduzione dello spazio dato alla lirica, e rimpiange i tempi di Alessio Vlad.

"Sono dodici anni che produciamo opere liriche in modo più sostenibile con ottimi risultati. Questo dopo aver dovuto risolvere una pregressa situazione debitoria molto difficile. Oggi abbiamo la direzione artistica prestigiosa del M° Vincenzo De Vivo e un’infrastruttura produttiva che ci invidiamo molti teatri, in grado di produrre grandi spettacoli".