Veliero fermo da 3 anni. Sequestrato per evasione. Rischia di deteriorarsi: nel mirino di balordi

Il veliero-fantasma battente bandiera delle isole Cayman ancora ormeggiato alla banchina 1 del porto di Ancona. Posta sotto sequestro dalla Guardia di finanza nel maggio del 2021 per una maxi evasione dell’Iva – un importo non pagato per oltre 250mila euro – l’imbarcazione da mesi è ferma e abbandonata davanti alla Fontana dei 2 Soli del maestro Cucchi. Ancorata a una delle bitte della banchina 1, la barca di proprietà di una non meglio specificata società italiana si sta deteriorando a vista d’occhio. Di sicuro è stata anche violata al suo interno visto che le coperture che conducono alla stiva e alle cabine sono state chiaramente manomesse. È molto probabile che ignoti si possano essere introdotti a bordo del veliero extra lusso lungo 35 metri, per rubare del materiale o degli impianti di bordo e magari anche per dormire protetti dal freddo e dalle intemperie. Difficile, se non impossibile accorgersi di eventuali effrazioni dentro lo scafo durante le ore notturne, nonostante lungo la stessa banchina e su quelle adiacenti del molo Rizzo siano ormeggiati altri natanti usati prettamente per lavori in mare. Ieri mattina durante un sopralluogo abbiamo potuto appurare le modificate condizioni manutentive della barca costruita anni fa in un cantiere navale della Toscana. Uno splendido veliero, al tempo del varo, costato più di 1,2 milioni di euro.

L’operazione delle Fiamme gialle risale a quasi tre anni fa, ma la presenza dell’imbarcazione ad Ancona risale addirittura al lontano 2019, quando era stata portata dai proprietari in uno dei cantieri della nautica da diporto di lusso per opere di refitting. Durante la permanenza del natante nel capoluogo la Guardia di finanza dorica ha portato a termine l’indagine legata proprio alla maxi evasione dell’Iva. Nei confronti della società in questione è stata emessa una sanzione maggiorata tra le cinque e le dieci volte rispetto al valore dell’imposta non pagata. Da qui la decisione della società di non poter recuperare il veliero che presto potrebbe finire all’asta, sempre che rimanga in condizioni accettabili in vista di eventuali compratori. Di fatto ad oggi la barca ormeggiata alla banchina 1 dello scalo dorico è posta sotto sequestro e ha ancora i sigilli.