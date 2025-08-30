Velista morto, aperta un’inchiesta. Fatale il colpo del boma in barca. Il figlio è ancora sotto choc

di Giuseppe PoliSarebbe caduto in acqua già privo di sensi, a causa del terribile colpo ricevuto dal boma, Andrea Bruglia, il sessantunenne anconetano – 62 anni li avrebbe compiuti il 18 settembre – deceduto giovedì scorso nonostante l’intervento della Guardia costiera. La barca con cinque persone a bordo, compreso lo stesso Bruglia e il figlio Alessandro, proveniva dalla Croazia con destinazione Marina Dorica, un lungo viaggio di molte ore in cui lo stesso Bruglia era stato costantemente al timone. Arrivata in prossimità del porto turistico la barca stava procedendo con il supporto del motore elettrico, per aiutarsi a causa del forte vento di scirocco e pronta a effettuare la manovra per entrare a Marina Dorica, quando per cause ancora da chiarire, l’esperto velista anconetano è stato colpito con estrema violenza dal boma, un colpo fatale che lo avrebbe scaraventato in mare già privo di sensi. Il figlio, appena recuperato un salvagente, s’è tuffato in acqua per soccorrere il padre che, nel frattempo, era rimasto esanime diversi metri dietro all’imbarcazione che aveva proseguito la sua rotta. Una volta raggiunto il padre, Alessandro mentre constatava che lo stesso era svenuto e cercava di rianimarlo, avrebbe richiamato la barca per essere soccorso. Cosa sia successo in quei lunghi minuti in acqua, sotto le raffiche di scirocco che sferzavano l’imbarcazione, con la stessa che faticava a manovrare per soccorrere i due, poi raggiunti dalla Guardia costiera, non è ben chiaro. Ma pare che l’imbarcazione sia tornata sui suoi passi in retromarcia finendo per risucchiare sotto allo scafo il corpo del povero Andrea. In stato di forte choc e in lacrime Alessandro, dopo aver visto suo padre spegnersi tra le sue braccia in mare: in ospedale dopo aver raccontato ai sanitari la dinamica dell’incidente non ha più voluto parlare ed è stato sedato con dei tranquillanti.

Ieri pomeriggio il corpo del velista anconetano è stato sottoposto all’ispezione cadaverica che ha riscontrato un forte trauma cranico e numerosi tagli. Le cause della morte sono chiare: si è trattato di un incidente in mare ma sarebbero in corso ulteriori accertamenti di tipo amministrativo da parte della Capitaneria di porto. Per la Procura non ci sono indagati e non si ravvisano reati, dunque non ha disposto alcuna autopsia sulla salma, solo l’ispezione che s’è conclusa con il rilascio del nullaosta ai familiari per la sepoltura. Giovedì le altre tre persone che erano a bordo sono state ascoltate per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto, ma erano sotto choc. "Era un mio amico, lo conoscevo da moltissimi anni – racconta Andrea Giorgetti, presidente di Marina Dorica –, lo vedevo regolarmente a Marina Dorica. Ma avevamo anche navigato insieme, diversi anni fa, in regata. Tornavano dalla Croazia e avevano fatto una traversata impegnativa, con Scirocco forte, una bella navigata a vela veloce e in condizioni dure, fino davanti a Marina Dorica, e da quello che so, erano soddisfatti della navigazione. E’ successo qualcosa di irreparabile qui davanti. Magari Andrea s’era spostato dal pozzetto per fare una manovra, perché non si cade in mare stando nel pozzetto. Una tragedia incredibile. Uno fa una traversata di nove-dieci ore, andando molto veloce, e poi tutto succede davanti a Marina Dorica. Siamo sconvolti per quanto accaduto. E’ un’enorme disgrazia: tanta gente va in mare con zero esperienza e non succede mai niente, e poi invece muore un velista esperto. Una tragica fatalità". I funerali lunedì alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore.