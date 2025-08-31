Velista morto, parla Alberto Rossi: “Chi non ha paura del mare allora non lo conosce. Il figlio ha fatto il possibile”

Ancona, 31 agosto 2025 – Erano almeno due le passioni condivise: quella per il mare e quella per la vela. Poi c’era un’amicizia, a legarli. Motivo per il quale la scomparsa del 61enne anconetano Andrea Bruglia, vittima – giovedì – del terribile incidente in barca appena fuori il porto turistico di Marina Dorica, ha profondamente colpito l’imprenditore, l’armatore e il campione del mondo 2024 di Melges 32 Alberto Rossi. Il fresco vincitore del premio Armatore-Timoniere dell’anno lo ricorda in un’intervista a cuore aperto, stringendosi alla famiglia e al figlio di Andrea, Alessandro, che ha provato a salvarlo. Gli è vicino. Poi riflette, Rossi, su quel gigante blu…

Alberto Rossi, in primo luogo vorrei chiederle un suo ricordo di Andrea Bruglia. La sua storia, quello che gli è accaduto in circostanze drammatiche, ha toccato profondamente l’opinione pubblica e l’intera città di Ancona. Quale rapporto la legava ad Andrea?

“Lo conoscevo bene. Era un bravo marinaio, uno che sapeva andare per mare. In questo momento mi trovo lontano dall’Italia, ma quando la notizia ci ha raggiunti, ci ha lasciati, tutti, esterrefatti. Ora sarà ricostruita la dinamica dell’incidente. Ma quello che voglio dire è che suo figlio ha fatto quello che qualunque figlio avrebbe fatto nei confronti di un genitore: provare a salvare suo padre. E certamente sarebbe accaduta la stessa cosa a parti invertite. Non ho dubbi. Purtroppo sono subentrati elementi imponderabili, una serie di situazioni che si sono concatenate e si sono manifestate in maniera terrificante. Tutti i marinai di Ancona, quelli che conoscevano Andrea si stringono attorno al grande dolore della sua famiglia”.

La sua vicinanza, quella di tutta la comunità. Un’altra domanda, vista anche la sua esperienza nei mari nel mondo: le è mai capitato qualcosa, un imprevisto serio mentre navigava? Se sì, ha avuto paura?

“Mi lasci dire che chi non ha paura del mare, vuol dire che non conosce il mare. Indipendentemente da quante miglia hai navigato. I problemi talvolta possono capitare, a me come a tante altre persone. E ad Ancona, nel nostro porto, c’è tanta gente brava che sa navigare. Andrea era proprio uno di quelli che sapeva navigare. Un uomo aggiornato, estremamente appassionato. Viveva il mare esattamente come va vissuto. Con serietà, rispetto. Con un approccio scrupoloso e professionale”.

Quello di Andrea è stato un tragico incidente.

“Proprio così. Ma in questo caso non si tratta di dover fare una riflessione sulla sicurezza o sulla prevenzione, trattandosi appunto di un tragico incidente. Ma di fare una riflessione più profonda sulla nostra passione che si realizza in un contesto ambientale bello, ma che può diventare ostile. Un luogo complesso, imprevedibile, che può nascondere sempre sorprese. Meraviglioso, ma al tempo stesso pericoloso. Come ciascuna passione che viene svolta a contatto con la natura, penso anche alla montagna, ti espone e ti impone di affrontarla nel dovuto modo. E io sono sicuro che Andrea l’abbia fatto. C’è stata sfortuna, eventi disgraziati che si sono sovrapposti. Non ci sono parole. Mi permetta soltanto di aggiungere un’ultima cosa”.

Certamente, prego.

“Soffro nel pensiero e nell’immaginarmi la sofferenza di suo figlio. E a tutto quello che quel giovane valoroso ha fatto per salvare suo papà. Quindi nello stare accanto alla famiglia di Andrea, ritengo che la cosa più importante, tanto noi, quanto voi, sia che tutti dovremmo sottolineare come questo ragazzo abbia cercato di fare ogni cosa possibile”.

Rossi si interrompe qualche secondo. Un lungo, lunghissimo sospiro. Sento della commozione in lei, che conosceva bene Andrea. Ma che a sua volta è un genitore, un nonno...

“Quando vicende di questo tipo sono collegate al fato, alla casualità ti lasciano senza fiato. Se solo avessero una spiegazione, se solo si potesse trovare una ragione plausibile, allora forse la parte razionale potrebbe anche prevalere su quella emozionale. Ma di razionale in quello che è accaduto, questa volta, non c’è nulla. È una disgrazia che ci lascia attoniti”.