Velocar sulla statale attivo da lunedì

Sarà attivato a partire dalle 12 di lunedì il velocar installato lungo la variante alla Statale 16, dopo lo spostamento avvenuto nei mesi scorsi. L’area sotto osservazione è quella che, dall’inizio del viadotto della variante, arriva fino a poco prima del cantiere dell’Anas per il raddoppio della Statale stessa. Il monitoraggio della velocità riguarda i veicoli che transitano in direzione sud. Come segnalato dai cartelli apposti lungo la carreggiata, il limite nel tratto monitorato è di 70 chilometri l’ora. Il Comune di Falconara ha completato la fase preparatoria, tecnica e burocratica, per la messa in funzione di due dispositivi, che misurano la velocità media dei mezzi in transito. Questo significa che la velocità dei veicoli sarà calcolata in base ai tempi di percorrenza tra i due dispositivi, quello in ingresso e quello in uscita.