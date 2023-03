Velox riposizionato Sarà arretrato di 500 metri

"Il sistema di rilevamento elettronico della velocità media è stato riposizionato sulla Strada Statale 16, direzione Sud, tra lo svincolo di Villanova ed il chilometro 289 + 800, arretrato di circa 500 metri rispetto alla precedente posizione". Lo fa sapere il Comune di Falconara in una nota diramata ieri. La precisazione è arrivata dopo le richieste di chiarimenti da parte dei cittadini, anche se – attraverso il Carlino la scorsa settimana – il comandante della Polizia locale Luciano Loccioni era stato puntuale spiegando che quando il tutor verrà attivato, allora dal Castello ne daranno adeguata comunicazione: "Al momento non è funzionante in quanto devono essere concluse le prove tecniche, le tarature e la sistemazione della segnaletica stradale – aggiungono dal Municipio -. Verrà riattivato al termine delle operazioni e solo dopo una adeguato periodo di informazione a tutti gli automobilisti ed alla cittadinanza".