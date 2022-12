Vende botti a minori Negoziante nei guai

Sorpreso a vendere fuochi d’artificio ai minori e così, due giorni fa, è finito nei guai un commerciante del centro, individuato dalla Polizia locale mentre stava cedendo ad un ragazzo di 15 anni otto scatole di petardi di categoria F2, quindi riservata ai maggiorenni. I ‘botti’ sono stati sequestrati e il negoziante, un 20enne asiatico, è stato denunciato. Rischia l’arresto fino a due anni ed un’ammenda fino a 200mila euro. Gli agenti sono entrati in negozio proprio nel momento della vendita dei petardi (comunque regolari) e lo hanno dunque colto in flagrante. Nel corso dei controlli nelle attività commerciali di Falconara gli operatori del Comando falconarese hanno accertato la regolarità dei prodotti in vendita, ma troppo spesso sul territorio i botti sono stati trovati in mano a minorenni nonostante il divieto di legge espressamente riportato anche in etichetta. Per questo sono stai predisposti servizi specifici anche con personale in borghese, in modo da verificare se la vendita rispetta la normativa in materia. In vista della serata odierna, gli agenti raccomandano di utilizzare esclusivamente prodotti pirici a marchio Ce. L’utilizzo dovrà avvenire sempre e lontano da persone e animali e non si dovrà mai raccogliere i petardi inesplosi da terra.