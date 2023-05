Vende cuccioli malati: a giudizio

Attirata da un allevatore che vendeva su un sito internet dei cuccioli di bulldog francese ne aveva acquistato uno ma il cagnolino dopo quattro giorni era morto. Avrebbe avuto un virus che colpisce questa tipologia di animali quando non sono dovutamente vaccinati. Con l’accusa di falso e truffa il presunto allevatore, un 40enne della provincia di Ascoli Piceno con un allevamento ad Ancona, è finito a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello. Ieri in tribunale è stato sentito il fidanzato della donna che aveva fatto l’acquisto del cane, pagandolo 400 euro. La coppia era andata a prendere il cucciolo all’uscita del casello autostradale di Ancona sud, il 19 maggio del 2017. Lì si era palesato l’allevatore che aveva consegnato loro la gabbia con il cagnolino all’interno e il libretto con tutte le vaccinazioni che i cane aveva fatto. Il testimone ha riferito che l’animale quel giorno era un po’ addormentato per via di una sedazione che gli era stata fatta per affrontare meglio il viaggio visto che la coppia doveva portarlo nella loro città, a Coriano, in provincia di Rimini. Una volta arrivati a casa il cane aveva iniziato a rimettere sangue e la coppia aveva provato a rintracciare l’allevatore che però non era più reperibile. Dopo quattro giorni di agonia il cane era morto, stroncato da un virus. Se fosse stato vaccinato davvero forse si sarebbe salvato. Il libretto avuto dal presunto allevatore è risultato falso per i timbri delle avvenute vaccinazioni, una soprattutto, con tanto di firma del veterinario, anche questa falsa secondo l’accusa, che l’aveva fatto. La coppia aveva fatto denuncia direttamente in Procura e dopo una indagine si era arrivati all’allevatore che vendeva i cuccioli su subito.it. Prossima udienza il 10 luglio per sentire la donna che ha comprato il cane.

Marina Verdenelli