Vende droga e scappa Poi si lancia in mare

Cede una dose di cocaina a una coppia di givoani. Poi, però i carabinieri lo notano e lui, per tutta risposta, scappa a gambe levate lanciandosi in mare vestito, dopo aver fatto lo slalom tra i lettini della spiaggia, in mezzo agli ignari bagnanti. E’ accaduto nel pomeriggio di due giorni fa, durante il ponte di Ferragosto, in una baia affollatissima. Erano circa le 18.30 quando i carabinieri della tenenza di Falconara - impegnati nei controlli predisposti ad hoc - hanno visto il marocchino, già noto, cedere una dose di droga a due giovani. Immediatamente è scattato l’inseguimento a piedi che si è protratto sino alla spiaggia dove il malintenzionato, dopo uno slalom tra gli ombrelloni, si è tuffato in mare, completamente vestito, gettando via le dosi rimanenti. I carabinieri hanno atteso sul bagnasciuga che il marocchino, classe ’95, uscisse dall’acqua per poi portarlo in caserma per tutti gli accertamenti del caso. Il ragazzo, che aveva con sé della cocaina, è stato quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

Nicolò Moricci