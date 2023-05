Vende prodotti in arabo e cinese Maxi multa

Vendeva prodotti alimentari con etichette solo in arabo e cinese, sequestrati quasi 2mila pezzi. In difetto è stato trovato un minimarket etnico, nel quartiere del Piano, dalla guardia di finanza. Il negoziante, un bengalese, rischia ora una multa fino a 8mila euro. Il commerciante intanto è stato segnalato all’ispettorato per la tutela della qualità e le repressioni delle frodi agroalimentari. Il controllo dei baschi verdi risale a qualche giorno fa e rientra nell’attività mirata a tutelare i consumatori, sempre più esposti a condotte di imprenditori senza scrupoli che immettono sul mercato prodotti non conformi agli avanzati standard di sicurezza europei. I prodotti sequestrati, 1.700 tra cibo salato e dolce, non avevano l’etichetta degli ingredienti nella lingua italiana previste dal codice del consumo. La normativa di riferimento infatti, nel settore agroalimentare, impone l’obbligo per chi pone in vendita alimenti, di fornire al consumatore informazioni precise, chiare e facilmente comprensibili e soprattutto nella lingua dello stato in cui l’alimento è commercializzato. Questo per tutelare la salute dei consumatori ed assicurare una scelta consapevole sulla base di indicazioni trasparenti inerenti le caratteristiche del prodotto, i suoi componenti, modalità di conservazione, preparazione ed utilizzo. In alcuni casi, infatti, sull’etichetta in lingua straniera era impossibile risalire agli ingredienti contenuti, impedendo l’individuazione di possibili allergeni o altre sostanze dannose.