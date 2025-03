Vende un barbecue e si "autotruffa"

Mette in vendita un barbecue professionale, a 1.500 euro e mentre pensa di incassare i soldi tramite un pagamento con il bancomat è lui che in realtà versa il denaro a chi lo stava truffando, ben 3.500 euro. Il risultato è stato che non ha venduto l’accessorio e ci ha perso anche denaro. Il raggiro è stato denunciato ai carabinieri che sono risaliti al titolare della carta su cui i soldi sono stati versati. E’ un tunisino di 45 anni, residente nel Lazio, che è finito a processo per truffa davanti al giudice Roberto Evangelisti. Il raggiro, stando alla denuncia della vittima, un 52enne residente a Jesi, è avvenuto l’8 agosto del 2021. Qualche settimana prima il proprietario del barbecue maxi aveva messo l’annuncio di vendita in un sito online. Il prezzo pubblicizzato era chiaro, 1.500 euro perché era un modello professionale, adatto a maxi grigliate. Il tunisino avrebbe contattato il 52enne mostrandosi interessato all’acquisto. Quando è arrivato il momento di pagare ha proposto al venditore di fargli una ricarica sulla sua carta ma per fare questo doveva andare ad uno sportello bancomat delle Poste per fare la ricarica su una postepay evolution. La vittima, sentita giovedì in tribunale, ha raccontato i passaggi del pagamento. "Non ero pratico di queste procedura – ha riferito in aula – così il compratore si è offerto di guidarmi lui nella procedura. Ho capito solo dopo che i soldi li stavo pagando e non ricevendo, ma era tardi, sono andato dai carabinieri e l’ho denunciato". L’imputato, difeso dagli avvocati Elena Martini e Cristina Bolognini, respinge le accuse.

