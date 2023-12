Vendita abusiva di pesce, raffica di controlli: sequestrati 7mila chili di vongole e maxi multa

I militari della Capitaneria di porto di Ancona e i finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della di Finanza di Ancona hanno accertato che alcune barche da pesca professionali detenevano vongole oltre il limite giornaliero consentito e la mancanza di qualsiasi documentazione per l’immissione in commercio del pesce pescato. Si procedeva al sequestro di circa 7500 chili di prodotto ittico, dei quali circa 600 venivano rinvenuti abbandonati in banchina del porto e venivano contestate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo pari 40.500 euro.