Vendita Auto Truffata a Jesi: Denunciati 3 Rumeni

Vende la sua auto su subito.it ma il bonifico istantaneo era fasullo: i poliziotti riescono a ritrovare l’auto arrivata in Romania. E’ caccia a quattro malviventi. La vittima, dopo aver venduto il proprio veicolo Volkswagen T-Roc, regolarizzando la vendita tramite una pratica completata in un’agenzia di Jesi, aveva realizzato di essere stata raggirata, in quanto la somma di 18mila euro che avrebbe dovuto incassare non era stata accreditata sul suo conto corrente. Dopo aver messo in vendita l’auto su un noto sitoè stata contattata da un uomo, di origini romene accordandosi per la compravendita da concludersi in un’agenzia di Jesi, con un pagamento 1.500 euro in contanti e 18mila a mezzo bonifico istantaneo. All’appuntamento si sono presentate tre persone che hanno versato i contanti mostrando la ricevuta del bonifico. Poco dopo la scoperta della truffa. Dagli accertamenti i poliziotti sono arrivati a quattro individui rumeni esperti di truffe, riconosciuti dalla vittima, ma al momento irreperibili. Grazie all’inserimento del veicolo nel sistema d’indagine interforze l’auto è stata trovata e sequestrata dalla polizia romena.